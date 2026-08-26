سعر النفط الخام يقترب من هدفنا السعري – توقعات اليوم – 26-08-2026

واصل سعر النفط الخام (Crude Oil) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليقترب من مستوى الدعم المهم 79.55$، وهو هدفنا السعري الأخير والهدف الناتج عن تركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهي نموذج الوتد الصاعد، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50.

وفي المقابل نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع البيعي، ما يشير إلى تحسن محتمل في الزخم وقد يكبح من وتيرة هبوط السعر خلال الفترة القريبة المقبلة.