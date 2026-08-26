سعر سهم مرنة (4082) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 26-08-2026

قفز سعر سهم مرنة (4082) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السهم بهذا الارتفاع إلى مستوى المقاومة 8.70 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، في إشارة قوية على حجم الزخم الإيجابي الجديد والمحيط بالسهم والذي يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، في ظل تأثر السهم في وقت سابق باختراقه لخط اتجاه هابط على المدى القصير.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 8.70 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 9.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد