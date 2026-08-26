شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 26-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-26 11:22 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26
تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وقد نجح الزوج خلال ذلك بتصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يزيد من فرص تعافيه على المدى القريب، خاصة مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.