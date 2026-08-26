الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 26-08-2026

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تحديث توقع سعر الذهب اليوم 26-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-26 11:25 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وذلك وسط محاولات السعر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافيه في الفترة القريبة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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