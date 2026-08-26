تحديث توقع سعر الذهب اليوم 26-08-2026

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وذلك وسط محاولات السعر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافيه في الفترة القريبة المقبلة.