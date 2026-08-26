تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 26-08-2026

يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق مستوى المقاومة الصلب 80,000$، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.