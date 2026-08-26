تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 26-08-2026

اتسم سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بالتذبذب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 2,500$، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة شديدة القوة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ووسط ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، مع توارد الإشارات الإيجابية منها.