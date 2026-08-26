سعر سهم ماتيل (MAT) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 26-08-2026

ارتفع سعر سهم ماتيل MATTEL (MAT) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من فرص تمديد تلك الموجة التصحيحية على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 14.15$، ليستهدف مستوى المقاومة 16.60$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد