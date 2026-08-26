الاقتصاد

سعر سهم ماتيل (MAT) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 26-08-2026

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سعر سهم ماتيل (MAT) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 26-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-26 13:43 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26

ارتفع سعر سهم ماتيل MATTEL (MAT) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من فرص تمديد تلك الموجة التصحيحية على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 14.15$، ليستهدف مستوى المقاومة 16.60$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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