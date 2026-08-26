الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 26-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 26-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 26-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-26 15:34 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26

انخفض سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليستند السعر إلى مستوى الدعم 4,600$، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي لاستعادة تعافيه، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعمل كقاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرض سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا