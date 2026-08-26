تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 26-08-2026

انخفض سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليستند السعر إلى مستوى الدعم 4,600$، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي لاستعادة تعافيه، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعمل كقاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرض سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.