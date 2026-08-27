شكرا لقرائتكم خبر عن إس آند بي 500 يغلق مستقراً بعد بيانات تضخم مرتفعة وترقب نتائج إنفيديا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت جلسة الأربعاء قرب الاستقرار إلى انخفاض طفيف، بعدما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية قراءة أعلى قليلًا من المتوقع، بينما فضّل العديد من المستثمرين الترقب قبل إعلان شركة إنفيديا نتائج أعمالها في وقت لاحق من اليوم.

وفي ختام الجلسة، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.58 نقطة أو 0.02% إلى 7675.7 نقطة، فيما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.2% أو 113 نقطة إلى 53464 نقطة، في حين تراجع ناسداك بنسبة 0.1% أو 21 نقطة إلى 26130 نقطة.

بيانات التضخم

وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية ارتفاع التضخم السنوي بنسبة 3.7% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يوليو، متجاوزًا التوقعات بشكل طفيف. وأظهرت بيانات منفصلة نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.5% في الربع الثاني.

وأضافت قراءة التضخم الأخيرة عاملًا جديدًا إلى توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما يزيد أهمية البيانات الاقتصادية المقبلة، فيما تتركز الأنظار على خطاب رئيس البنك المركزي كيفن وارش في جاكسون هول يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل في سبتمبر، ما يجعل قرار السياسة النقدية محور اهتمام المستثمرين خلال شهر يُعد تاريخيًا ضعيفًا بالنسبة للأسهم. وتبلغ احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع 38.1%، وفق أداة «سي إم إي فيد ووتش».

الأنظار إلى إنفيديا للحكم على قوة طفرة الذكاء الاصطناعي

تراجعت أسهم إنفيديا قبل إعلان نتائجها الفصلية التي تحظى بمتابعة واسعة. وقد تؤدي أي نتائج أقل من التوقعات القوية إلى تجدد الشكوك بشأن قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على الاستمرار.

وارتفعت أسهم شركة الأمن السيبراني كراود سترايك قبل إعلان نتائج الربع الثاني بعد إغلاق السوق.

وعلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500، كانت أسهم قطاع الرعاية الصحية أكبر المتراجعين.

وتراجعت أسهم موديرنا بقوة بعد مكاسب كبيرة سجلتها الثلاثاء، رغم بقاء السهم أعلى بكثير من مستوياته السابقة لإعلان الشركة الأسبوع الماضي بيانات من تجربة متقدمة للقاح للسرطان بالتعاون مع ميرك.

وارتفعت أسهم ميتا، لتقود المكاسب بين الشركات العملاقة، بعدما وافقت الشركة على دفع ما يصل إلى 18 مليار دولار وإجراء تغييرات كبيرة على «فيسبوك» و«إنستغرام» لتسوية مطالبات من الولايات الأمريكية بشأن إلحاق الضرر بالأطفال. كما ارتفعت أسهم أبل.

وفي تطور جيوسياسي، أفاد تقرير نقلًا عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بأن طهران وعُمان توصلتا إلى اتفاقات بشأن حصتيهما من مضيق هرمز وإيراداته.

وكانت المخاوف بشأن استمرار ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الدين الحكومي، وتوقعات التضخم قد دفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع عقب إعلان وزارة الخزانة إجراءات لدعم السوق.