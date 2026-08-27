سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي يحافظ على فرص التعافي رغم تراجعه الأخير – توقعات اليوم – 27-08-2026

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستندًا إلى مستوى الدعم المحوري 1.1650، بالتزامن مع ارتكاز السعر إلى دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بالتوازي مع اختباره خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، لتكتسب هذه المنطقة أهمية كبيرة كدعم مفصلي قد يحدد مصير الزوج واتجاهه خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي المقابل تعزز الإشارات الفنية فرص تعافي الزوج، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها إلى مناطق شديدة التشبع البيعي بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة الزوج، بالتزامن مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ما يدعم احتمالات استعادة الزخم الصاعد والارتداد من منطقة الدعم الحالية.