الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 27-08-2026

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سعر الدولار مقابل الين يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 27-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-27 01:29 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.27

تراجع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح الزوج في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في خطوة مهمة للتخلص من ضغطه السلبي، ليحاول الزوج بهذا الأداء اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 159.55، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، يأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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