سعر النفط خام برنت يظهر علامات سلبية جديدة – توقعات اليوم – 27-08-2026

انخفض سعر النفط خام برنت (BRENT) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل مستدام على المدى القريب، خاصة مع سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر.