سعر سهم الصقر للتأمين (8180) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 27-08-2026

شهد سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني (8180) مكاسب قوية في آخر جلساته، ليصل السهم بهذا الارتفاع إلى مستوى المقاومة 12.25 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليتخلص بذلك من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء هذا الأداء القوي مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، ما يشير إلى دخول زخم إيجابي جديد حول السهم يعزز من فرص اختراق السهم لتلك المقاومة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتمديد تلك المكاسب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 12.25 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 13.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد