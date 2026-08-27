الاقتصاد

سعر سهم التأمين العربية (8160) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 27-08-2026

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سعر سهم التأمين العربية (8160) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 27-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-27 03:26 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.27

واصل سعر سهم شركة التأمين العربية التعاونية (8160) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم في اختراق مستوى المقاومة المحوري 8.87 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول في إشارة واضحة على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، وقد جاء هذا الصعود وسط تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 8.87 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 9.68 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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