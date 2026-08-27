سعر سلامة (8050) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 27-08-2026

مدد سعر سهم شركة سلامة للتأمين التعاوني (8050) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وقد جاء ارتفاع السهم بمصاحبة زيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة قوية على دخول زخم إيجابي جديد حول السعر يزيد من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 8.53 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.25 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد