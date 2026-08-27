سعر سهم الحفر العربية (2381) يستعد لمهاجمة هدفنا السعري – توقعات اليوم – 27-08-2026

واصل سهم شركة الحفر العربية (2381) صعوده خلال تداولاته اللحظية الأخيرة ليستعد لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 96.35 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، يأتي ذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج عن تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط 50 يوماً السابقة.

يتحرك السهم حالياً في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مما يعزز فرص اختراق تلك المقاومة وتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 96.35 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 100.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد