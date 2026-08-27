الاقتصاد

سعر سهم الحفر العربية (2381) يستعد لمهاجمة هدفنا السعري – توقعات اليوم – 27-08-2026

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سعر سهم الحفر العربية (2381) يستعد لمهاجمة هدفنا السعري – توقعات اليوم – 27-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-27 03:28 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.27

واصل سهم شركة الحفر العربية (2381) صعوده خلال تداولاته اللحظية الأخيرة ليستعد لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 96.35 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، يأتي ذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج عن تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط 50 يوماً السابقة.

 

يتحرك السهم حالياً في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مما يعزز فرص اختراق تلك المقاومة وتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 96.35 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 100.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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