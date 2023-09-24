رسوم الايثيريوم (ETH) تصل إلى أدنى مستوياتها السنوية

وصلت رسوم معاملات الايثيريوم (ETH) إلى أدنى قيمة سنوية حسب تقرير من شركة “Santiment” المتخصصة في تحليل معاملات البلوكشين.

كشف التقرير أن متوسط الرسوم قد هبط إلى 1.15 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 26 ديسمبر 2022.

تؤكد “Santiment” على الأهمية التاريخية لهذا الهبوط، مشيرة إلى أن التاريخ يظهر أن مثل هذا الانخفاض قد يقود إلى زيادة في النشاط التجاري للعملة، حيث تصبح أرخص للتداول، وبالتالي قد يدفع ذلك قيمة الايثيريوم السوقية نحو الارتفاع.

حاليا، يتم تداول الايثيريوم بقيمة 1594 دولار، وقد يؤدي انخفاض الرسوم إلى تحفيز العملة نحو تحقيق قيم تداول تصل إلى 1692 دولار أو حتى 1804 دولار.

وفي السياق نفسه، إذا نجحت العملة في ذلك، فقد تتجه نحو اختبار مستوى 2000 دولار الذي تم مشاهدته آخر مرة في يوليو الماضي.

من ناحية أخرى، تمثل قيمة 1540 دولار مستوى دعم للعملة.

أشار التقرير أيضا إلى انخفاض إجمالي الرسوم في الأشهر التسعة الماضية، مع هبوط رسوم البلوكشين الإجمالية إلى 22.1 مليون دولار في الأسبوع الأخير.

ووفقا لبيانات IntoTheBlock، فقد شهدت الرسوم الإجمالية للايثيريوم تراجعا بنسبة 9.3٪، بينما سجلت العملة تدفقات صافية سلبية قدرها 130 مليون دولار.

في الختام، يُعتقد أن الرسوم المنخفضة للايثيريوم قد تفرض ضغط اضافي على العملة (تقل قيمة وحجم عمليات الحرق)، خاصة مع الزيادة في العرض خلال الشهر الأخير، مما يظهر اتجاهها الهابط.

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