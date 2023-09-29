تعاون استراتيجي بين منصة Crypto.com وبايبال بشأن العملة المستقرة PYUSD: التفاصيل هنا

في خطوة تؤكد توجه العالم نحو اعتماد الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية المبتكرة، أعلنت منصة تداول العملات الرقمية “Crypto.com” عن تعاونها مع عملاق المدفوعات العالمية “بايبال”.

هذا التعاون يأتي في إطار جعل Crypto.com المنصة المفضلة للعملة المستقرة التي أطلقتها بايبال مؤخرا تحت اسم PYUSD.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الشركتين، سيتم الاعتماد على التكامل المشترك الذي يربط بين نظامي المدفوعات لكل من بايبال وCrypto.com.

هذا التكامل والتعاون يشمل خدمات مثل تعبئة الرصيد بين بايبال وبطاقة فيزا المقدمة من Crypto.com.

جدير بالذكر أنه وبعد مرور أسبوعين فقط من إطلاق PYUSD من قبل بايبال، قامت Crypto.com بإدراج العملة المستقرة PYUSD على منصتها.

ومنذ ذلك الوقت، شهدت المنصة زيادة كبيرة في السيولة المتعلقة بتداول هذه العملة، مما جعلها تحتل مكانة ريادية على مستوى منصات التداول العالمية.

هذا التعاون الجديد سيفتح أمام Crypto.com أفقا واسعا لاستكشاف المزيد من الخدمات والميزات التجارية التي ستقدم للمستخدمين في الفترة المقبلة.

وهناك توقعات بأن تكشف منصة Crypto.com عن ميزات وخدمات تداول جديدة قريبا.

في هذا السياق، أعرب “جو أنزوريس”، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة بايبال، عن حماسته لهذا التعاون، مشيرا إلى أن دمج الابتكارات في مجال العملات المشفرة مع شبكة المستخدمين الكبيرة التي تضمها بايبال سيشكل نقلة نوعية في تطوير التجارة الرقمية.

تجدر الإشارة إلى أن PYUSD، التي تم الكشف عنها من قبل شركة بايبال في أوائل أغسطس تُصدر من قبل شركة Paxos.

وهذه العملة مبنية على بلوكشين الايثيريوم وهي مدعومة بالدولار الأمريكي وبالسندات القصيرة الأجل.

في الختام يمكن القول أن هذا التعاون بين Crypto.com وبايبال سيُعزز من ثقة المستثمرين والمتداولين في العملات الرقمية، خاصة مع الدعم والتأييد الذي حصلت عليه PYUSD من إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك، حيث تم إدراجها ضمن القائمة الخضراء.

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