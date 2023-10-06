عملة الايثيريوم (ETH) تمر بتحولات مالية هامة لم تشهدها منذ 2018

شهدت العملة الرقمية المشفرة الايثيريوم (ETH) تراجع ملحوظ في منصات التداول المركزية.

حيث بلغت عملات الايثيريوم المودعة في منصات التداول أدنى مستوياتها منذ مايو 2018، بمجموع 115.88 مليون عملة ايثيريوم خارج هذه المنصات.

في 4 أكتوبر، تم نقل حوالي 110,000 ايثيريوم خارج منصات التداول، مما يعكس تخفيف ضغط البيع.

وفقا لبيانات منصة “Santiment”، تم رصد انخفاض في كمية الايثيريوم في منصات التداول إلى 10.66 مليون عملة، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2018.

بينما حققت الكمية الموجودة خارج المنصات، والبالغة 115.88 مليون ايثيريوم، رقم قياسي جديد.

كما أفادت “Santiment” أن حوالي 110,000 ايثيريوم (بقيمة أكثر من 180 مليون دولار) قد تم سحبها من منصات التداول في الرابع من أكتوبر، ممثلة بذلك أكبر نسبة سحب في يوم واحد منذ 21 أغسطس.

التحركات المالية الهائلة مثل هذه غالبا ما تُعتبر إيجابية لتقدير الأصول، حيث تشير إلى تقليل الضغط على البيع وتوحي بثقة المستثمرين على المدى البعيد.

في سياق ذو صلة، شهدت البيتكوين انخفاض في المعروض في منصات التداول بنسبة 5.73%، وهو الأقل في ظرف خمس سنوات.

وقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية نشاط ملحوظ من قبل “أسماك القرش” (تشبيه لمالكي البيتكوين بعدد كبير لكن ليس مثلما تملكه الحيتان) و”الحيتان” في التحكم بعملات البيتكوين، حيث تم التركيز على تراكم الأصول بشكل متزايد لدى هذه الفئات.

البيانات الحديثة تشير إلى أن هؤلاء المستثمرين يديرون الآن أكثر من 66% من العرض المتداول من البيتكوين.

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