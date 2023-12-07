ارتفاع بنسبة 100% في سعر العملة الرقمية BTT في غضون ساعات وسط صعود السوق بشكل عام

شهدت العملة الرقمية BitTorrent (BTT) قفزة استثنائية بنسبة 100% في الساعات القليلة الماضية، وذلك في أعقاب تحرك إيجابي شامل في سوق الكريبتو.

هذا التطور يأتي بالتزامن مع ارتفاع أسعار عدد من العملات الرقمية الرئيسية مثل الريبل، الايثيريوم، سولانا، وكاردانو.

كما وصل سعر البيتكوين إلى مستوى 44,000 دولار لأول مرة منذ 19 شهر.

الموجة الصعودية للعملات المشفرة:

في الساعات الماضية أظهرت العديد من العملات الرقمية المشفرة أداء قوي، مع ارتفاعات كبيرة للعديد من العملات الرقمية الكبيرة.

من بين العملات الرقمية التي تفوق أداؤها على العملات الرقمية الرائدة كانت عملة “BitTorrent” الأصلية – BTT، التي شهدت ارتفاع بنسبة تقارب 100٪ على أساس يومي، مع توجه قيمتها السوقية نحو الوصول إلى مليار دولار.

حاليا وفي وقت النشر تشير البيانات إلى ارتفاع سعر BTT بنسبة 44% في آخر 24 ساعة.

لكن وبالرغم من الزيادة العامة في السوق والأداء الممتاز للعديد من العملات الرقمية البديلة متوسطة الحجم إلى جانب البيتكوين، لم يتضح سبب محدد وراء هذا الارتفاع المفاجئ.

يبقى مهما مراقبة ما إذا كان هذا الارتفاع مستداما أم سيواجه تصحيح سريع.

للعلم فإن “جاستن صن”، رجل الأعمال الصيني المولد، هو مالك “BitTorrent” حيث استحوذ على الشركة في عام 2019.

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