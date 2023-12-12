شركة التيثر (USDT) تُعزز سوق العملات المستقرة بإصدار مليار USDT على شبكة ترون!

في خطوة مهمة تعكس نمو سوق العملات المستقرة، قامت شركة التيثر بسك مليار دولار من عملتها الرقمية المستقرة USDT على شبكة ترون.

هذا الإجراء يمثل جزء من خطتها الرامية إلى توسيع نطاق تأثيرها في هذا القطاع.

تفاصيل الإصدار:

وفقا لبيانات “Lookonchain”، قامت التيثر بإضافة مليار دولار إضافي من عملتها USDT على شبكة ترون.

هذا الإصدار يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التوسعية، حيث تم سك ما مجموعه 6 مليار USDT عبر شبكتي ترون والايثيريوم منذ 3 نوفمبر.

تهدف التيثر من خلال سك USDT إلى توفير تمثيل رقمي مستقر للعملات الورقية ضمن بيئة البلوكشين.

يعمل USDT كخيار أقل تقلبا لمستخدمي العملات الرقمية المشفرة، وكثيرا ما يُستخدم كملاذ آمن في فترات التقلبات السوقية الحادة.

السك جاء كاستجابة للطلب المتزايد في سوق العملات المشفرة ويعمل على ضمان استقرار ربط USDT بالعملات الورقية مثل الدولار من خلال سك رموز رقمية إضافية.

نمو سوق العملات الرقمية المستقرة:

تشير البيانات الحديثة من “Glassnode” إلى اتجاه ونمو متجدد في سوق العملات الرقمية المستقرة.

ولأول مرة منذ أكثر من 18 شهر، شهد القطاع توسعا ملحوظا، حيث بلغت القيمة السوقية لـ USDT من التيثر أعلى مستوى لها على الإطلاق بـ 89 مليار دولار.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة الرئيسية بمقدار 5 مليار دولار خلال الشهر الماضي، وصلت إلى 124 مليار دولار.

يُعتبر هذا النمو، الذي يعكس تغير الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في مايو 2022، علامة إيجابية بارزة لسوق العملات المشفرة، ويشير المحللون إلى أنه مؤشر على تحسن السيولة المالية في السوق.

ومن الجدير بالذكر أن التيثر كانت في طليعة هذا التوسع.

خلاصة القول:

الإصدار الأخير من التيثر لمليار USDT على شبكة ترون يُعد خطوة استراتيجية تعزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق العملات الرقمية المستقرة ويسلط الضوء على النمو المتزايد والأهمية المتنامية لهذا القطاع في النظام البيئي للعملات الرقمية المشفرة.

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