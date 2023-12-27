العملة الرقمية BONK الخاص بـ سولانا تتفوق على DOGE و SHIB في حجم التداول على كوين بيس

عملة BONK، وهي عملة ميم قائمة على شبكة سولانا.

تجاوزت العملة BONK مؤخرا عملتي Dogecoin (DOGE) وShiba Inu (SHIB) في حجم التداول على منصة كوين بيس، وذلك وفقا لأحدث البيانات من CoinGecko.

تمكنت BONK من تحقيق حجم تداول بلغ 33 مليون دولار، متفوقة على DOGE وSHIB التي بلغ حجم تداولهما 20.5 مليون و11.3 مليون دولار على التوالي.

هذا الارتفاع في حجم التداول يأتي في أعقاب إدراج BONK في كوين بيس، وهو حدث أدى إلى زيادة كبيرة في قيمتها السوقية.

على الرغم من أصولها كعملة ميم، استطاعت BONK أن تجد مكانا لنفسها داخل النظام البيئي لـ سولانا، حيث تم دمجها في عدة مشاريع واستخدامها في معاملات الرموز غير القابلة للاستبدال NFT.

حاليا، تحتل BONK المركز 79 من حيث إجمالي حجم التداول، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 937 مليون دولار، وتتداول بسعر 0.00001549 دولار.

أداء BONK يعتبر جزء مهم من التعافي الذي شهدته عملة سولانا (SOL) بعد التحديات التي تبعت سقوط “سام بانكان فريد”، الأمر الذي أثر سلبا في البداية على معنويات السوق.

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