تحليل “CryptoQuant”: الموافقة على صناديق ETF البيتكوين الفورية قد تؤدي إلى حدث “بيع الأخبار”

مع التوقعات الواسعة النطاق للموافقة على أكثر من عشر صناديق تداول فورية للبيتكوين (ETF) في الولايات المتحدة، يحذر تحليل جديد من منصة “CryptoQuant” لتحليل السوق من إمكانية تحول هذا الحدث إلى حدث بيع الأخبار.

هذا السيناريو يعني أن الأخبار المتوقعة قد تؤدي إلى انخفاض سعر البيتكوين، بدلا من الارتفاع المتوقع.

التحليل، الذي استند إلى بيانات السوق الحالية، يشير إلى أن المشاركين في السوق الذين حققوا مكاسب عالية غير محققة من الارتفاع الأخير في سعر البيتكوين، قد يتجهون إلى البيع.

المتقدمون للحصول على صناديق البيتكوين المتداولة الفورية قد عقدوا نحو 32 اجتماع هذا الشهر مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لمناقشة تعديل ملفاتهم، مما يوحي بإمكانية الموافقة على هذه الصناديق بين 8 و10 يناير.

يعتبر مجتمع العملات المشفرة هذه الاجتماعات مؤشرا قويا على الموافقة المحتملة، وتقدر بعض التحليلات احتمالية حدوث ذلك بنسبة 90%.

ومع ذلك، يتوقع محللو “CryptoQuant” أن تؤدي هذه الموافقة إلى انخفاض في أسعار البيتكوين، وفقا لاستراتيجية اشتر الإشاعة وبع الأخبار، والتي تنطوي على استغلال تحركات السوق استنادا إلى الأخبار أو الشائعات.

تشير بيانات “CryptoQuant” إلى أن سعر البيتكوين قد ينخفض إلى 32,000 دولار، وهو مستوى يتوقعه المتداولون لتحقيق الأرباح على المدى القصير.

تدعم هذه التوقعات بيانات تاريخية تظهر أن المشاركين في السوق، مثل المعدنين وأصحاب الأسهم قصيرة الأجل، يحتفظون بأرباح غير محققة بهوامش تصل إلى 30% قبل التصحيحات السعرية.

بالإضافة إلى ذلك، يشير التحليل إلى أن حجم البيع يتزايد في أسواق مشتقات البيتكوين والإيثريوم مقارنة بحجم الشراء.

هذه البيانات تعزز فرضية أن الأخبار الإيجابية المحتملة قد لا تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع سعر البيتكوين كما هو متوقع عادة.

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