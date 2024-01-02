إليك عدد المتداولين الذين تمت تصفيتهم بعد ارتفاع سعر عملة البيتكوين (BTC) إلى ما يزيد عن 45 ألف دولار

شهد سعر البيتكوين (BTC) استقرارا لأكثر من أسبوع حول 42,000 دولار، وتراجع أحيانا دون هذا المستوى، في الوقت الذي كانت فيه العملات الرقمية البديلة تكتسب قوة.

بداية العام الجديد كانت مماثلة لما قبلها حتى شهدت عملة البيتكوين ارتفاعا ملحوظا مساء الاثنين، ليتجاوز البيتكوين سعر 43,000 دولار، وهي مجرد البداية لصعودها اللافت فيما بعد والذي استمر حتى اليوم الثلاثاء.

وصل سعر البيتكوين إلى ذروة 45,500 دولار، مرتفعة بنسبة 7٪ تقريبا خلال 24 ساعة الماضية، وهو مستوى لم تشهده العملة منذ أبريل 2022.

هذا الارتفاع لم يزد قيمة البيتكوين السوقية إلى 890 مليار دولار فقط، بل أعاد لها بعض هيمنتها على العملات الرقمية البديلة، حيث بلغت نسبتها 51٪ وفقا لبيانات CMC.

في الوقت نفسه، حققت العديد من العملات البديلة مكاسب ملحوظة، حيث قادت سولانا وAvalanche السوق بزيادات تراوحت بين 10-11٪، وتبعتها عملات مثل DOT بنسبة 6.5٪ وMATIC بنسبة 5٪ وATOM بنسبة 6٪.

نتيجة لهذه الزيادات، تم تصفية أكثر من 140 مليون دولار خلال اليوم الماضي، مع تصفيات تجاوزت 110 مليون دولار من مراكز البيع على المكشوف.

بحسب بيانات CoinGlass، فقد تأثر أكثر من 45,000 متداول، وكان أكبر طلب تم تصفيته بقيمة 10.16 مليون دولار على منصة بينانس.

اقرأ أيضا:

السبب وراء ارتفاع سعر عملة البيتكوين إلى ما يزيد عن 45 ألف دولار

تصحيح مغالطات شائعة حول الريبل والعملة الرقمية XRP