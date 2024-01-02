ارتفاع سوق العملات المشفرة: هذا هو سبب ارتفاع BTC وETH وSOL وXRP وغيرها اليوم

شهد سوق العملات المشفرة نمو كبير اليوم، حيث ارتفعت القيمة السوقية العالمية بأكثر من 6% لتصل إلى 1.75 تريليون دولار، معادلة مستويات مايو 2022.

هذا الارتفاع جاء مدعوم بزيادة قدرها 30% في إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال 24 ساعة الماضية.

شهدت عملة البيتكوين (BTC) زيادة ملحوظة بنسبة 7% خلال اليوم، مما رفع هيمنتها في السوق إلى 50.94%.

في الوقت نفسه، ارتفع سعر الايثيريوم (ETH) بنسبة 7% ليصل إلى 2428 دولار، مما ينبئ بتحقيق مستوى 3000 دولار قريبا.

يأتي هذا الارتفاع وسط توقعات بموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صندوق ETF البيتكوين في 10 يناير 2024، مما أثار معنويات إيجابية في السوق.

بدأ سوق العملات المشفرة العام بنمو صعودي، رغم المخاوف المحيطة بالإلغاء الكامل للمصالح المفتوحة للبيتكوين والإيثريوم خلال انتهاء صلاحية خيارات بقيمة 11 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وقد بدأت العقود الآجلة والخيارات لكل من البيتكوين والإيثريوم في الارتفاع تدريجيا.

وفقا لبيانات “Coinglass”، شهد سوق العملات المشفرة تصفية بقيمة تزيد عن 160 مليون دولار خلال 24 ساعة الماضية، وتمت تصفية صفقات بيع بأكثر من 130 مليون دولار اليوم، وتمت تصفية أكثر من 46 ألف متداول،

مع أكبر أمر تصفية فردي على BTCUSDT من بينانس بقيمة 10.16 مليون دولار.

نتيجة لهذا، أصبح سوق العملات المشفرة “أخضر” اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي OI لعقود البيتكوين الآجلة بنسبة 10% تقريبا ليصل إلى 20 مليار دولار، مع زيادات ملحوظة في BTC OI على CME وبينانس. وبلغ إجمالي OI للعقود الآجلة للايثيريوم 8.24 مليار دولار، بزيادة 9% خلال 24 ساعة الماضية.

في الوقت نفسه بلغ معدل تمويل البيتكوين ووصل إلى نسبة مذهلة بلغت 66٪، مما يشير إلى استعداد المضاربين على الارتفاع للاحتفاظ بمراكزهم.

كما أفادت Matrixport أن شركات تعدين البيتكوين تظهر اتجاها نحو تقليل العرض استعدادا لدورة الانقسام القادمة المتوقعة في أبريل 2024.

قفزت أسعار البيتكوين بنسبة 7% خلال 24 ساعة الماضية، وكذلك ارتفعت أسعار الايثيريوم، SOL، XRP، ADA، AVAX DOGE، DOT، وMATIC بنسب تتراوح بين 3-7%.

اقرأ أيضا:

عام جديد وهجوم جديد؟ استنزاف جسر Orbit وخسارة 82 مليون دولار

عملة BONK تقفز بنسبة 10% مع دخول أموال جديدة إلى عملات الميم!