شخصية “ميكي ماوس” تُحدث ضجة في عالم NFT بعد انتهاء صلاحية حقوق الطبع والنشر!

أصبح “ميكي ماوس”، الشخصية الرمزية لشركة “والت ديزني”، حديث الساعة في عالم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) بعد انتقال نسخته الأصلية إلى الملكية العامة.

النسخة الأولية من “ميكي”، التي ظهرت في الفيلم القصير “Steamboat Willie” عام 1928، أصبحت متاحة للجمهور في الأول من يناير 2024، وذلك بعد مرور 95 عام على حقوق الطبع والنشر، وفقا للقانون الأمريكي.

منصة OpenSea الرائدة في تداول NFT، شهدت ارتفاع في التداولات المرتبطة بنسخة “Steamboat Willie” القديمة.

الأمر الذي جعل مجموعة NFT باسم “Steamboat Willie Public Domain 2024” تتصدر قائمة المنتجات الأكثر رواجا خلال 24 ساعة، تليها مجموعتان أخريان متعلقتان بنفس الشخصية.

تتميز نسخة 1928 من “ميكي ماوس” بعدم ارتدائه للقفازات وحجم الأحذية الكبير، إضافة إلى تصميم عينيه البيضاويتين الصغيرتين بدون حدقة، وهو ما يختلف عن الصورة المعاصرة للشخصية.

متحدث باسم “ديزني” أفاد لشبكة “CNN” بأن الشركة ستواصل حماية حقوقها على الإصدارات الحديثة من “ميكي ماوس” وغيرها من الأعمال المحمية.

وأضافوا أن “الإصدارات الأحدث من “ميكي” ستظل محمية، وستستمر الشخصية في كونها سفيرا عالميا لـ “والت ديزني”.

بالرغم من انتقال “Steamboat Willie” إلى الملكية العامة، قد تواجه استخداماته قيودا معينة بسبب الارتباط السابق بحقوق الطبع والنشر الخاصة بديزني.

أوضحت “ريبيكا توشنت”، أستاذة القانون في جامعة هارفارد، أن الملكية العامة تسمح بإعادة تصور “Steamboat Willie” بحرية، لكنها تؤكد على ضرورة تجنب استخدام عناصر من النسخة الحديثة لـ “ميكي ماوس”، حيث تحتفظ ديزني بحقوق ملكيتها الفكرية.

كما شددت على أهمية إنشاء محتوى جديد مستوحى من “Steamboat Willie” لتجنب دعاوى انتهاك حقوق الطبع والنشر.

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