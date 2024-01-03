صندوق ETF البيتكوين: كيف ستتمكن شركة BlackRock من موازنة الرسوم مع الهيمنة على السوق؟

مع اقتراب الموعد النهائي لقرار هيئة SEC بشأن صندوق الاستثمار المتداول (ETF) الفوري للبيتكوين، تتزايد التكهنات داخل مجتمع العملات المشفرة والقطاع المالي الأوسع حول الرسوم التي قد تفرضها “BlackRock”.

فتح “إريك بالتشوناس”، كبير المحللين في بلومبرغ، باب التكهنات في منشور على موقع X، مما أثار فضول المستثمرين حول ما يُعتبر أكبر الأشياء المجهولة في هذا السياق.

توقع “بالتشوناس” رسوم تبلغ 0.47%، مطالبا الآخرين بمشاركة تقديراتهم.

في الوقت نفسه، اقترح “باري ريثولتز”، رئيس قسم المعلومات في “Ritholtz Wealth Management”، أن رسوم بنسبة 0.35% ستكون تنافسية لشركة “BlackRock”، مع مراعاة عدم وجود شركة “فانجارد” في هذا النطاق السعري.

ومع ذلك، رأى أن رسوما بنسبة 0.25% قد تُمكن “BlackRock” من الهيمنة على السوق.

أكد “بالتشوناس” أن “BlackRock” من المحتمل أن تستهدف رسوم تتراوح بين 0.40% و0.60% لتحقيق إيرادات مرتفعة.

في تحليل آخر، توقع مستخدم بأسلوب فكاهي رسوما بنسبة 0.42069%، لكن “بالتشوناس” أكد أن “BlackRock” عادة لا تدخل في الفكاهة بشأن هياكل الرسوم.

من ناحية أخرى، تواجه “BlackRock” منافسة متزايدة في سوق ETF الأمريكية.

وفقا لبيانات من “Morningstar Direct”، تراجعت حصة “iShares” من “BlackRock” في السوق من 33.7% في أواخر عام 2022 إلى حوالي 32% في نوفمبر، وهو انخفاض كبير من 39% في نهاية عام 2018.

وتأتي هذه المنافسة من شركة “Vanguard” والشركات الأصغر في هذا المجال، مما يعكس اختلاف الاستراتيجيات والتركيز بين الشركات.

في سياق متصل، أشار السياسي الأمريكي “بيرني ساندرز” إلى نفوذ “BlackRock” وشركات قوية أخرى كخطر محتمل على الديمقراطية.

وذكر أن “BlackRock”، بجانب “Vanguard” و”State Street”، تدير أصول تبلغ 20.7 تريليون دولار وتحتل مكانة مهمة كمستثمرين رئيسيين في 95% من الشركات المكونة لمؤشر S&P 500.

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