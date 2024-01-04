هل هناك إمكانية لوصول سعر كاردانو (ADA) إلى 0.80 دولار في شهر يناير؟

يتساءل المستثمرون والمحللون عما إذا كانت عملة كاردانو (ADA) مستعدة لتحقيق قفزة كبيرة في قيمتها هذا الشهر.

في الثالث من يناير، شهد سوق العملات المشفرة تصحيح حاد، مما أدى إلى تراجع ADA بنحو 11% خلال 24 ساعة الماضية، بحسب بيانات CoinGecko.

مستخدم منصة X المعروف باسم “الكابتن فايبيك”، قدم تحليل يظهر أن ADA تشكل “راية صعودية”، مما يشير إلى احتمال ارتفاع سعرها إلى 0.80 دولار قبل نهاية يناير.

بالإضافة إلى ذلك، يشير الارتفاع في حجم التداول عبر الشبكة لـ ADA، والذي تراوح بين 8.8 مليون و22.6 مليون دولار في الأسبوعين الماضيين وفقا لـ DefiLlama، إلى زيادة الاهتمام والثقة في العملة.

عوامل أخرى قد تؤثر إيجابيا على سعر العملة الرقمية ADA:

قد يؤدي ظهور صندوق ETF الفوري في الولايات المتحدة، الذي يخضع للتقييم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، إلى تحسين وضع ADA.

تتوقع العديد من الشركات المالية الكبرى، مثل BlackRock وFidelity وInvesco، موافقة الهيئة على صناديقهم في الربع الأول من العام.

الارتفاع المحتمل في أسعار البيتكوين نتيجة لهذا المنتج قد يعود بالفائدة على العملات الرقمية البديلة مثل ADA.

بالاضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يكون للانقسام القادم لعملة البيتكوين، المقرر عقده هذا الربيع، تأثير إيجابي على السوق، حيث يزيد من ندرة البيتكوين وبالتالي ارتفاع الأسعار.

يذكر المحللون مثل “دان غامبرديلو” أن ADA قد تستفيد من هذا الحدث وتشهد ارتفاع في الأسعار، مما قد يقودها إلى تحقيق أعلى مستوياتها على الإطلاق.

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