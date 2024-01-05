هيئة SEC تجتمع مع ممثلي البورصات للنقاش حول صندوق ETF البيتكوين

مصادر من FOX Business تشير إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بصدد الموافقة على مجموعة من صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF).

في سلسلة من الاجتماعات المهمة مع كبرى البورصات، بما في ذلك بورصة نيويورك (NYSE)، ناسداك، وبورصة شيكاغو للخيارات (CBOE)، ذكرت التقارير أن الهيئة تعمل على الانتهاء من مراجعة طلبات ETF البيتكوين الفورية، والتي طال انتظارها.

تركز هذه المناقشات على مراجعة وتحسين الإيداعات 19b-4 التي قدمتها البورصات نيابة عن مصدري الصناديق، والتي تتطلب موافقة الهيئة قبل طرح هذه الصناديق للعامة.

يُعد التقدم في هذه المناقشات مؤشرا إيجابيا ويوحي بأن الهيئة قد توافق على بعض من هذه الصناديق، إن لم يكن جميع هذه الطلبات المتعددة المقدمة من قبل كبار مؤسسات إدارة الأموال.

وفقا لمصادر موثوقة، لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي، لكن من المتوقع أن تبدأ الهيئة في إصدار الموافقات بحلول يوم الجمعة.

هذا التطور قد يمكن من تداول صناديق ETF البيتكوين في البورصة اعتبارا من الأسبوع القادم.

محللو ومصدرو صناديق ETF متفائلون، ويتوقعون قرارا إيجابيا من الهيئة في أو قبل 10 يناير.

وسط تقلبات الثقة في سوق العملات المشفرة، أشارت مذكرة بحثية من “Matrixport” إلى أن الهيئة، بقيادة رئيسها “غاري جينسلر”، قد ترفض جميع طلبات ETF الفورية للبيتكوين بسبب الموقف الحذر التاريخي للهيئة تجاه العملات المشفرة والأغلبية الديمقراطية الحالية للمفوضية.

هذه التكهنات أثرت على سعر البيتكوين، الذي انخفض بأكثر من 7٪ بعد ارتفاعه إلى نحو 45,000 دولار يوم الثلاثاء، مدفوعا بآمال الموافقة على ETF البيتكوين.

الموافقة المحتملة على صناديق ETF للبيتكوين سيمثل علامة فارقة في صناعة العملات المشفرة، موفرة للمستثمرين الأفراد وصولا أسهل إلى أكبر الأصول الرقمية في العالم بتكلفة أقل من الصناديق الحالية للعقود الآجلة.

كما أن تقديمها عبر شركات إدارة الأموال الموثوقة والمنظمة بشكل كبير مثل “BlackRock” أو “Fidelity” يمكن أن يوسع قاعدة المستثمرين، مشجعا العديد على إدراج العملات المشفرة في محافظهم الاستثمارية.

أعلن متحدث باسم الهيئة أن أي قرار يتعلق ببيان التسجيل أو أوامر 19b-4 سيتم عكسه على “EDGAR” ونشره على موقع الوكالة الإلكتروني والسجل الفيدرالي.

مع اقتراب الموعد النهائي للقرار في 10 يناير، يتابع العالم المالي بترقب كبير وتلهف لمعرفة ما إذا كانت الهيئة ستفتح الطريق لعصر جديد في عالم استثمار العملات الرقمية المشفرة.

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