المؤسس المشارك لشركة بينانس يحوز على حصة كبيرة في الشركة القابضة المسجلة في جزر كايمان

وفقا لتقرير صادر عن “وول ستريت جورنال”، تمتلك “Yi He”، وهي المؤسس المشارك لشركة بينانس، ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة القابضة المسجلة في جزر كايمان.

“Yi He”، المعروفة سابقا بكونها مضيفة برامج حوارية، تتمتع بتأثير كبير في أقسام التسويق والاستثمار في الشركة، وتتولى دور المساهم الرئيسي في غياب الرئيس التنفيذي السابق “Changpeng “CZ” Zhao”.

التأثير والمبادرات الاستراتيجية لـ “Yi He” في بينانس:

تقرير “وول ستريت جورنال” يشير إلى مقترحات طموحة من “Yi He”، بما في ذلك فكرة إنشاء استوديو أفلام على غرار “Netflix” وتصور سلسلة مشابهة لعالم “Marvel Cinematic Universe” تتمحور حول موظفي بينانس.

على الرغم من التخلي عن هذه الفكرة، أطلقت بينانس تحت قيادتها برنامج “Build the Block”، الذي يشبه “Shark Tank”، حيث يقدم رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة مشاريعهم للاستثمار في بينانس.

البرنامج، الذي يعتمد على تقنيات الميتافيرس، واجه بعض التحديات، بما في ذلك تسريح المنتج المعين له، وذلك على الرغم من مشاركة “Yi He” كحكم ضيف في الحلقة الافتتاحية.

في 2022، دفعت “Yi He” مشروع بينانس لبيع الهويات الرقمية من بالاو مقابل 248 دولار، مستهدفة توفير وصول إلى منصة التداول الخاصة بالشركة للمقيمين في البلدان المقيدة.

على الرغم من التحذيرات من المخاطر المتعلقة بالسمعة والجوانب القانونية، أصرت “Yi He” على المضي قدما في الخطة، والتي كانت تهدف إلى توفير مسار بديل للمستخدمين الصينيين.

لاحقا، أعلنت الشركة عدم تنفيذ أي شراكة بعد إجراء العناية القانونية الواجبة.

التحديات القانونية التي يواجهها المدير التنفيذي السابق لشركة بينانس:

في الوقت الذي تتزايد فيه الأضواء حول “Yi He”، يواجه “CZ”، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تحديات قانونية.

وفقا لأمر قضائي فيدرالي، يُمنع CZ من مغادرة الولايات المتحدة، إلى غاية انتهاء جلسة النطق بالحكم.

خلال جلسة استماع في 29 ديسمبر بالمحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن في “سياتل”، رفض القاضي “ريتشارد جونز” طلبا من “CZ” للسفر إلى الخارج، ولم تُكشف الأسباب المحددة للجمهور، مع الإشارة إلى أنها تتعلق بمعلومات طبية تتعلق بطفل السيد “CZ”.

اقرأ أيضا:

بدء العد التنازلي للحظة الحاسمة لإنخفاض مكافأة تعدين البيتكوين إلى النصف: التفاصيل هنا

هيئة SEC تجتمع مع ممثلي البورصات للنقاش حول صندوق ETF البيتكوين