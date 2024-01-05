’غراي سكيل‘ تناقش ’جي بي مورغان‘ و’غولدمان ساكس‘ لدورٍ في صندوق التداول الفوري للبيتكوين: تقرير

تام شمس - الجمعة 5 يناير 2024 03:50 مساءً - ورد أنَّ شركة إدارة الأصول المشفَّرة ’غراي سكيل إنفيستمنتس‘ (Grayscale Investments) تجري محادثات مع شركاتٍ، من بينها ’جي بي مورغان‘ (JPMorgan) و’غولدمان ساكس‘ (Goldman Sachs)، حول دورٍ محتمَل في صندوقها المتداول في البورصة (ETF) للتداول الفوري للبيتكوين (BTC).

ذكرت بلومبرغ في 4 يناير أنَّ ’غراي سكيل‘ أجرت محادثاتٍ مع كِلا البنكين الاستثماريين لهذا الدور، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر. ويأتي ذلك بعد أقلِّ من أسبوعٍ من تقديم ’غراي سكيل‘ طلب (S-3) المعدَّل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الولايات المتحدة، ولكنها لم تدرج أيَّ مشاركين مصرَّح لهم.

في الوقت نفسه، يشيرُ تقريرٌ إعلاميٌّ سابق أيضاً إلى أنَّ ’غولدمان ساكس‘ تُجري مناقشةُ مع ’بلاك روك‘ (BlackRock) للعمل مشاركٍاً معتمَداً في صندوق الاستثمار المتداول الخاص بها، مستشهداً بمصادر مطلعة على الأمر.

وقد عدَّلت ’بلاك روك‘ (BlackRock) سابقاً ملف (S-1) الخاص بها لتسمية شركة التداول الكمي ’جين ستريت‘ (Jane Street) و’جي بي مورغان‘ (JPMorgan) مشاركَين مفوضَين في صندوق الاستثمار المتداول المقترح.

يؤدِّي المشارك المصرَّح له دوراً رئيساً في إدارة صندوق الاستثمارات المتداول، لأنه يسهِّلُ إنشاءَ واسترداد الأسهم في الصندوق. علماً بأنَّه يُمكن لمُصدر صناديق الاستثمار المتداولة تسميةُ العديد من الشركات المالية للعمل مشاركين مفوضين.

والجدير بالذكر أنَّ المتقدمين بطلبات الموافقة على صناديق الاستثمارات المتداولة غير مطالَبين بتسمية المشاركين المصرَّح لهم في إيداعات (S-1) أو (S-3)، أي أنَّه ما يزال بإمكان الشركات المالية الأخرى الانضمام.

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في حين سُمِّيت ’جي بي مورغان‘ فعلاً مشاركاً معتمَداً في العديد من صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، يمكن لغولدمان ساكس الانضمام إلى عمالقة وول ستريت الآخرين، بما في ذلك ’كانتور فيتزجيرالد‘ (Cantor Fitzgerald) و’جين ستريت‘ (Jane Street)، اللتان مُنحتا دورَ مشاركٍ معتمَد لمُصدري صناديق الاستثمار المتداولة الآخرين.

لقد حافظ بنك غولدمان ساكس تاريخياً على موقف محايد تجاه العملات المشفرة وقطاع الأصول الرقمية. ففي مقابلة مع فوكس بيزنس في 27 ديسمبر، قال ماثيو ماكديرموت، رئيس الأصول الرقمية في غولدمان، إنَّ الموافقة على صناديق الاستثمارات المتداولة للبيتكوين ستساعد سوق العملات المشفرة على النضج وتدعو إلى زيادة الاستثمار المؤسَّسي في الأصول الرقمية على نطاق أوسع.

مع العلم بأنَّه لم يحصل أيُّ صندوق استثمارات متداول في البورصة للتداول الفوري للبيتكوين على الموافقة في الولايات المتحدة حتى الآن. ومع ذلك، يتوقَّع محللو صناديق الاستثمار المتداولة أن يكون احتمال الموافقة 90٪ قبل 10 يناير.

ثمَّة حالياً 14 مديراً للأصول يتطلَّعون إلى إطلاق صندوق التداول الفوري للبيتكوين، والذي من شأنه أن يتيح للمستثمرين المؤسَّسيين تعرُّضاً مباشراً ومنظَّماً للبيتكوين في الولايات المتحدة.

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