'هوبي كوريا' تُعلن وقف عملياتها في ظل ظروف السوق الصعبة التي تشهدها كوريا الجنوبية

تام شمس - الجمعة 5 يناير 2024 03:50 مساءً - أعلنت بورصة العملات المُشفّرة الكورية الجنوبية، "هوبي كوريا" (Houbi Korea)، وقف عملياتها رسمياً اعتباراً من 29 يناير 2024. وأشارت الشركة في إعلانها إلى أن "ظروف السوق الصعبة" دفعتها للقيام بذلك.

في 29 ديسمبر 2023، أصدرت بورصة العملات المشفرة بياناً على مدونتها بعنوان "إشعار إنهاء خدمة هوبي كوريا"، والذي من خلاله سلطّت الشركة الضوء على أن جميع محاولاتها لتقديم خدماتها المُحسّنة قد باءت بالفشل، حيث أدّت ظروف السوق الحالية إلى اتخاذ القرار بإنهاء خدماتها.

كما طمأنت الشركة عملائها من خلال البيان، وقالت إنها ستسمح لهم بسحب أصولهم بأمان وبدون مواجهة أي عقبات، بالوون الكوري (KRW) أو العملات الافتراضية، حتى بعد انهاء عملياتها، وذلك لضمان سحب أصول العملاء بالكامل.

وإضافةً إلى ذلك، أشارت "هوبي كوريا" إلى أنها ستبقى مُتفائلة بإمكانية استكشاف الفرص الجديدة التي ستتيحها نماذج البلوكتشين الجديدة في المستقبل

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يعد إغلاق "هوبي كوريا" حدثاً هاماً في المشهد الكوري الجنوبي للعملات المشفرة، ويعكس التحديات والتقلّبات المستمرّة في سوق العملات المشفرة العالمي، وفي كوريا الجنوبية على وجه التحديد. فقد أصبحت كوريا الجنوبية تُعرف بلوائحها الصّارمة التي تحكُم العملات المشفرة في البلاد، والتي وُضعت لتجنب تكرار ما حصل مع البورصة المنهارة "تيرا" (Terra).

ففي منتصف سبتمبر من عام 2023، حوَّل المنظمون الكوريون الجنوبيون تركيزَهم إلى صفقاتِ التّداول التي تحصل على بورصات العملات المشفرة غير المُعترف بها من قبل الحكومة، وسْطَ مخاوف متزايدة من استخدامها في الأنشطة الإجرامية، إذ يُقال إنَّ المنظمينَ الماليين في البلاد يراقبون الآن التداولَ في سوق العملات المشفرة خارج البورصات الرسمية.

وفي منتصف أكتوبر 2023، أعلنت دائرةُ الرقابة المالية في كوريا الجنوبية أنها تُعدُّ لوائحاً تنظيميةً لتكملة قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية الذي أُقرَّ في وقت سابق من عام 2023، كما تُخطط لوضع معاييرٍ لإجراءات الإدراج والضوابط الداخلية وإصدار الأصول الافتراضية وتوزيعها، بالإضافة إلى اعتماد "نظام الإشراف والتفتيش على سوق الأصول الافتراضية".

وفي الرابع من يناير 2024، اقترحت أكبر هيئة تنظيمية مالية في كوريا الجنوبية تغييرَ قوانين التمويل الائتماني في البلاد لمنع المواطنين المحليين من شراء العملات المشفرة ببطاقات الائتمان، ويرجع ذلك إلى تزايد المخاوف حيال التدفُّق غير القانوني للأموال المحلية إلى الخارج بسبب مدفوعات البطاقات في بورصات الأصول الافتراضية في الخارج.

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