'ARK Invest' تتقدم بطلب لإدراج صندوقها (ETF) الخاص بالبيتكوين جنباً إلى جنب مع أقرانها في الصناعة

تام شمس - الجمعة 5 يناير 2024 03:50 مساءً - قدم صندوق المؤشرات المُتداولة للبيتكوين، ARK 21Shares، المُدار من قبل "كاثي وود"، المديرة التنفيذية لدى شركة ARK Investment Management، والشركة السويسرية المُتخصصة بحفظ العملات المشفرة، 21Shares، استئنافاً لقرار الإدراج لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

استخدمت الشركة النموذج 8 - A لتسجيل أسهمها كأوراق مالية مدرجة في بورصة Cboe BZX، في 4 يناير. وفي اليوم نفسه، استخدم صندوقا البيتكوين العائدين إلى VanEck وGrayscale النموذج 8 - A لتسجيل أسهمهما كأوراق مالية مدرجة في بورصة "Cboe BZX" وبورصة نيويورك "Arca"، على التوالي.

أما في اليوم السابق، فقد وافقت بورصة "Cboe BZX" على طلب إدراج صندوق التداول الفوري للبيتكوين (ETF) الخاص بـ Fidelity.

والآن، أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى 10 يناير لاتخاذ قرار إما برفض إدراج أسهم صندوق البيتكوين الخاص بـ ARK Invest و21Shares أو الموافقة على الطلب.

تجدُر الإشارة إلى أن الهيئة التنظيمية لم توافق أبداً من قبل على إدراج أيّ صندوقٍ لتداول البيتكوين في بورصة أمريكية، بالرغم من وجود عددٍ من الطلبات المعلقة حالياً.

ففي 26 يناير 2023، رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات طلب إدراج صندوق تداول البيتكوين الخاص بـ ARK و21 Shares على بورصة Cboe BZX، مشيرةً إلى عدم وجود تدابيرٍ كافية "لمنع التلاعب الأعمال الاحتيالية" ضمن الطلب المُقدّم.

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ومع ذلك، في أغسطس 2023، وافقت قاضية دائرة محكمة الاستئناف الأمريكية، نيومي راو، على التماس شركة "Grayscale Investments" لمراجعة طلبها، ونقضت حكم هيئة الأوراق المالية والبورصات برفض طلب إدراج الصندوق تداول البيتكوين الخاص بها، مما تسبب بإعادة تقييم جميع الطلبات المُقدّمة لإطلاق صناديق التداول الفوري للبيتكوين.

وفي حالة الموافقة، ستحدد الشركتان "ARK و21Shares" رسوم إدارة سنوية لصندوق المؤشرات المتداولة الفوري للبيتكوين، تُقدّر بـ 0.80٪، وذلك لتغطية نفقات التشغيل مثل التسويق والإدراج.

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