تقرير: مؤسس بورصة عملات مُشفرة تايوانية يتعرَض للاعتقال بتهمة الاحتيال

تام شمس - الجمعة 5 يناير 2024 03:50 مساءً - أفادت التقارير أن السلطات التايوانية ألقت القبض على ديفيد بان، مؤسّس بورصة "إيس" (Ace)، بتهمة الاحتيال باستخدام العملات المشفرة.

ووفقاً لتقريرٍ صدر في 4 يناير من قبل صحيفة ليبرتي تايمز، اعتقلت شرطة مدينة تايبيه "بان" و14 آخرين بعد مداهماتٍ شهدتها عدة مواقع، بما في ذلك مقر "إيس"

وبحسب ما ورد، زعمت السلطات أن المُشتبه بهم قد كسبوا ما يقرب من 200 مليون دولار تايواني — 6.4 مليون دولار في وقت النشر — من خلال خداع المستثمرين بادعاءاتٍ كاذبة حول العملات المشفرة.

وفي بيانٍ صدر بتاريخ 4 يناير على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)،

البورصة إن الإجراءات غير القانونية المزعومة كانت تتعلق "بمشروع التوكن المميز" ولم تؤثر على عمليات البورصة.

كما صرّح رئيس بورصة إيس، وانغ تشينهوان، بأن البورصة تُخطط لشطب زوج التداول "MOCT/TWD" في 8 يناير— كانت MOCT واحدة من التوكنات المعنية في الاحتيال المزعوم — وسوف "تتعاون بشكلٍ كامل" مع التحقيقات الجارية.

وقال وانغ: "هناك بعض العملات المدرجة منذ عام 2019، المُتورطة في الأنشطة غير القانونية"...وبشكلٍ أساسي، تتعاون البورصة مع السلطات بصفتها شاهد فقط، حيث ذكرت بعض وسائل الإعلام أن موظفينا متورطون في القضية، وهذا غير صحيح"

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من بين الأموال التي تم ضبطها، صادرت الشرطة التايوانية ما يقرب من 3.5 مليون دولار من العملات المشفرة. وورد أن "بان" والأفراد الآخرين رفضوا التعاون مع السلطات وهم محتجزون للاشتباه في قيامهم بعمليات احتيال.

إلى جانب MaiCoin وBitoGroup، تعد "Ace" واحدةً من بورصات العملات المشفرة الرئيسية في تايوان. وتأسست الشركة في عام 2018، وهي عضو في الجمعيات الصناعية، التي تشهد في الوقت الحالي بيئة تنظيمية مُتغيرة في البلاد.

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