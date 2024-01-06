ارتفاع مثير للعملة الرقمية (MYRO) القائمة على سولانا: هل هي عملة BONK الجديدة؟

شهدت العملة الرقمية MYRO، وهي عملة ميم مبتكرة قائمة على بلوكشين سولانا وتحمل اسم Myro، وهو الكلب الأليف لـ “راج جوكال”، أحد مؤسسي الايثيريوم (ETH)، مكاسب هائلة خلال 24 ساعة الماضية.

يحتدم النقاش بين المؤثرين حول إمكانية إدراجها في منصات التداول المركزية CEX والمكاسب الكبيرة التي قد تحققها.

شهدت عملة MYRO ارتفاع بنسبة مكونة من 3 أرقام في ظرف ثلاثة أيام، حيث سجلت العملة وهي ثالث أكبر عملة ميم على سولانا بعد Bonk (BONK) وDogwifhat (WIF)، نمو متسارع في 5 يناير 2024.

في غضون 24 ساعة فقط، قفز سعرها بأكثر من 70% لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 0.076 دولار.

حاليا العملة الرقمية متوفرة في منصات التداول اللامركزية مثل “Raydium” و”Orca”، بالإضافة إلى منصات التداول المركزية مثل “KuCoin” و”HTX” و”MEXC Global”.

وفقا لموقع “CoinMarketCap”، في الأسبوع الماضي، زاد سعر العملة بأكثر من 240%.

تُروَّج “MYRO” من قِبل عدة شخصيات مؤثرة في مجال العملات المشفرة على X.

في عام 2024، يخطط فريق Myro لإطلاق برنامج التحصيص المناسب للمبتدئين وتزويد العملة الرقمية بميزات يمكن أن تزيد من جاذبيتها.

تجاوزت القيمة السوقية لـ MYRO ما قيمته 75 مليون دولار، مع إيمان المجتمع بإمكانية الوصول إلى قيمة سوقية تبلغ 100 مليون دولار.

بهذه الوتيرة، من الممكن أن تتجاوز MYRO عملة Dogwifahat (WIF) في غضون أيام قليلة.

في الوقت نفسه، تعاني عملات المي الأخرى الكبيرة الحجم من سولانا من خسائر.

جدير بالذكر أن العملة الرقمية MYRO تم إطلاقها على شبكة سولانا (SOL) الرئيسية في 11 نوفمبر 2023، وفي أقل من شهرين، ارتفعت قيمتها بأكثر من 1700٪.

يُلمح المؤيدون الأكثر تفاؤلا إلى إمكانية إدراجها على منصة التداول بينانس وكوين بيس ومنصات تداول العملات المشفرة الأخرى، لكن تبقى مجرد تخمينات وتفاؤل زائد فقط إلى حين لحظة الحسم.

يتم دائما مقارنة MYRO بـ Bonk، العملة الميم الأكثر شهرة في نظام سولانا البيئي، فهل ستسير على خطاها أم أنها ستختفي مثل سابقيها.

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