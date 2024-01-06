مؤسس سولانا يحدد أكبر تهديد يواجه مشروع الايثيريوم

صرح “أناتولي ياكوفينكو”، المؤسس المشارك لـ سولانا، مؤخرا بآرائه حول نقاط الضعف المحتملة في كل من شبكة الايثيريوم وسولانا.

في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، أشار “ياكوفينكو” إلى أن التهديد الرئيسي للايثيريوم قد يكمن في مركزية القيمة خاصة في نقاط التنفيذ الساخنة.

قارن “ياكوفينكو” ذلك بالمخاطر التي تواجه سولانا، والتي ترتبط بأهمية التركيب الذري في صناعة البلوكشين وهو جانب أساسي من تصميم سولانا أيضا.

وفقا لـ “ياكوفينكو”، قد تواجه الايثيريوم تحديا كبيرا إذا بدأت شبكات البلوكشين في مركزية التقاط القيمة في مناطق محددة، أو نقاط التنفيذ الساخنة، مما يتعارض مع طبيعة الايثيريوم اللامركزية، وهي جزء رئيسي من جاذبيتها وفلسفتها التصميمية.

من جهة أخرى، اعترف “ياكوفينكو” بمقامرة محورية لـ سولانا و اعتمادها على التركيب الذري.

تسمح هذه الميزة للمكونات والمعاملات المختلفة داخل البلوكشين بالتفاعل بسلاسة وكفاءة، ويهدف رهان سولانا المعماري في هذا الجانب إلى تعزيز الأداء.

ومع ذلك، يعترف “ياكوفينكو” بأن نجاح سولانا على المدى الطويل قد يكون في خطر إذا لم تقدر صناعة البلوكشين قابلية التركيب الذري بشكل عال.

مؤخرا، انتقد خبير البلوكشين “تشياو وانغ” الايثيريوم بسبب مصطلحاتها التسويقية والتقنية المعقدة للغاية، مدعيا أن هذا النهج قد يردع المطورين الجدد.

وافق “فيتاليك بوتيرين”، المؤسس المشارك للايثيريوم، على الحاجة إلى تواصل أكثر وضوحا، خاصة تجاه المطورين.

وكتب قائلا:

نعم، أوافق على أننا يمكن أن نكون أفضل في فصل الرسائل، وتوضيح أكثر للمعلومات الأساسية للمطورين.

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