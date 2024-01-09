الموافقة على صندوق ETF البيتكوين أصبح “حتمي” حسب الرئيس السابق لهيئة SEC

أعرب “جاي كلايتون” الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، عن تفاؤله المطلق بشأن الموافقة المحتملة على صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين (ETF).

في حوار له مع CNBC مؤخرا، شدد “كلايتون” على أن السوق قد نضج بما يكفي لاستيعاب مثل هذه الخطوة الجوهرية.

وأضاف:

لا أرى عقبات متبقية لاتخاذ هذا القرار.

هذا واستشهد بالتطورات الإيجابية الحديثة في سوق البيتكوين، وأكد أن التحديات التي كانت موجودة قبل خمس سنوات، مثل مشاكل التحكم في السوق والتلاعب به، قد تم معالجتها بنجاح.

ووفقا له، هذه التحسينات قد خففت بشكل كبير من المخاوف التي كانت لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات سابقا.

وأشار “كلايتون” إلى أن النضج التكنولوجي والتطور في هياكل السوق قد ساهم في تهيئة بيئة آمنة لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين.

وأكد على أن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صندوق ETF البيتكوين ستمثل نقطة تحول رئيسية في عالم التمويل، موفرة للمستثمرين وسيلة منظمة للتعرض للبيتكوين.

هذا وحذر “كلايتون” من ضرورة الحفاظ على مستوى عال من اليقظة التنظيمية لضمان حماية المستثمرين في هذا السوق المتنامي والمتطور.

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