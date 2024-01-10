تقرير: خدمة Binance Pay تتخطى حاجز 12 مليون مستخدم نشط

على مدى ثلاث سنوات منذ إطلاقها، حققت خدمة Binance Pay، وهي حل الدفع بالعملات المشفرة من شركة بينانس، نجاح كبير واعتماد واسع بين مختلف فئات المستخدمين.

بلغ إجمالي حجم المعاملات المُنفذة عبر المنصة أكثر من 120 مليار دولار.

وفقا لتقرير حديث، شهدت Binance Pay زيادة ملحوظة في حجم المعاملات بنسبة 71% على أساس سنوي، لتتجاوز 77 مليار دولار في عام 2023.

بحلول نهاية عام 2023، شهدت الخدمة نمو مثير في عدد مستخدميها النشطين حول العالم، بزيادة تقارب 70%، ليصل العدد إلى أكثر من 12 مليون مستخدم نشط.

خلال الأشهر 12 الماضية، انضم الآلاف من التجار الجدد إلى شبكة Binance Pay، مما أسهم في إنشاء تجربة تسوق شاملة وتعزيز الدمج الفعال للدفع بالعملات المشفرة في الحياة اليومية.

شهد عام 2023 أيضا تطورات ملحوظة في شراكات Binance Pay مع لاعبين رئيسيين في مختلف الصناعات، سواء داخل النظام البيئي للعملات المشفرة أو خارجه، وذلك بهدف تسهيل وتيسير معاملات العملات المشفرة للجميع.

من الأمثلة البارزة على ذلك، التكامل الناجح لـ Binance Pay مع محافظ DeFi الرئيسية كـ Trust Wallet، مما يسهل عمليات نقل الأصول الرقمية ويجعلها أكثر سلاسة.

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