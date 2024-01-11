ماهي الأهمية الاستراتيجية لإطلاق صندوق ETF البيتكوين في الولايات المتحدة الأمريكية؟

في خطوة تاريخية، أقرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أول صندوق استثمار متداول للبيتكوين (ETF) في الولايات المتحدة، ممثلة بذلك نقطة تحول بارزة في مسيرة صناعة العملات المشفرة التي استمرت لعقد من الزمان لتحقيق هذا الإنجاز.

رغم الرفض المتكرر منذ عام 2013، غيرت هيئة (SEC) موقفها عقب حكم قضائي في أغسطس، الذي ألغى رفض طلب “Grayscale Investments” لإدراج صندوق ETF البيتكوين، مع التأكيد على ضرورة معالجة قضايا التلاعب بالسوق.

وبتاريخ يوم أمس الأربعاء، وافقت الهيئة على 11 طلب من شركات بما فيها شركة “ARK Investments”، “Fidelity”، و”BlackRock”.

الأهمية البارزة للموافقة على صندوق ETF البيتكوين في الولايات المتحدة:

تمثل الموافقة على صندوق ETF البيتكوين لحظة محورية لصناعة العملات المشفرة، تتجاوز الأثر المالي لترسيخ شرعية القطاع بأكمله، مما يعزز من مكانة البيتكوين في الاعتراف العام.

يأتي هذا التطور وسط توترات بين صناعة العملات المشفرة وهيئة (SEC) التي تشدد من رقابتها التنظيمية على القطاع، ما يمثل انتصار تنظيمي لصناعة العملات الرقمية المشفرة.

الأهمية العالمية:

بينما تتوفر بالفعل صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في كندا وأوروبا، فإن الموافقة في الولايات المتحدة تحمل قيمة استثنائية، نظرا لكونها أكبر سوق لرأس المال في العالم وموطنا لكبرى شركات إدارة الأصول والمستثمرين المؤسسات.

يظل التأثير المالي لصندوق ETF البيتكوين محل تكهن، لكن من المتوقع أن يفوق بكثير الإقبال الذي شهده صندوق ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)، الذي حقق تداولات بقيمة مليار دولار في يومه الافتتاحي في 2021.

تشير التقديرات إلى إمكانية تجاوز صندوق ETF البيتكوين حاجز 55 مليار دولار خلال خمس سنوات.

ديناميكيات السوق:

على الرغم من الزيادة بنسبة 70% في قيمة البيتكوين منذ الحكم الصادر لصالح “Grayscale”، فإن التنبؤ بمستقبل البيتكوين يبقى محفوف بالتحديات.

يؤكد الخبراء على دور أسعار الفائدة في تحديد مسار البيتكوين.

عقب الموافقة، شهدت البيتكوين ارتفاع لتصل إلى ما فوق 47,000 دولار، ويترقب المتداولون بشغف التدفقات المالية نحو هذه الأدوات الجديدة.

آلية عمل صندوق ETF البيتكوين:

ستُدرج صناديق ETF البيتكوين في البورصات الرئيسية مثل “Nasdaq” و”NYSE” و”CBOE”، وستدعم بالبيتكوين الفعلي من بورصات العملات المشفرة، مع ضمانات من جهات مثل شركة “Coinbase Global”.

تتبع هذه الصناديق معيار مرتبط بالبيتكوين، مع بعضها يتتبع مؤشرا من “CF Benchmarks”، وهي شركة فرعية لـ “Kraken”، التي تدمج بيانات التداول من أسواق “Bitcoin-USD” المختلفة.

لمعالجة مخاوف SEC بشأن التلاعب بالسوق، تعاونت ناسداك وشيكاغو مع كوين بيس لإنشاء آلية لمراقبة السوق.

يخطط مصدرو صناديق ETF البيتكوين لفرض رسوم تتراوح بين 0.20٪ إلى 0.8٪.

الفرق بين شراء البيتكوين وشراء صناديق الاستثمار المتداولة:

يوفر صندوق ETF البيتكوين وسيلة ملائمة للمستثمرين للمشاركة في تحركات أسعار البيتكوين دون مواجهة تعقيدات الملكية المباشرة.

يتيح هذا الخيار تجنب مشكلات مثل إنشاء المحافظ الرقمية والتعامل مع منصات تداول العملات المشفرة.

في المقابل، تعمل صناديق الاستثمار المتداولة ضمن بيئة منظمة لبورصات الأوراق المالية، ما يعزز الثقة والوصول للمستثمرين المؤسسات.

تتميز صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية عن صناديق عقود البيتكوين الآجلة، حيث تتبع الأخيرة اتفاقيات شراء أو بيع البيتكوين بأسعار محددة مسبقا، وقد لا تعكس بدقة تحركات الأسعار.

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