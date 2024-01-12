شركة CoinEx تعمل على تطوير العلامة التجارية لتوجيه استكشاف الويب 3 للمستخدمين

CoinEx، المنصة العالمية الرائدة في مجال تداول العملات المشفرة، تعلن بفخر عن تحديث شامل لهوية العلامة التجارية لمنتجها المتميز، CoinEx Wallet.

هذا التجديد يمنح العلامة التجارية طابع جديد ومظهر محدث ويعكس بشكل أفضل رؤية CoinEx Wallet في تمكين المستخدمين من استكشاف إمكانات الويب 3.

علق “هايبو يانغ”، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ CoinEx، على هذا التطور قائلا:

كرواد في مجال العملات المشفرة، نحن متحمسون لإطلاق هذا التحديث الجديد لـ CoinEx Wallet. تجسد العلامة التجارية المجددة التزامنا بإرشاد المستخدمين في رحلتهم نحو النظام البيئي للويب 3.

يُعبّر مفهوم العلامة التجارية الجديدة عن رؤية CoinEx Wallet كمستكشف رائد في عالم الويب 3.

تُزوِّد CoinEx المستخدمين بالمعرفة والأدوات الضرورية للتنقل بأمان في هذا العالم الجديد، مع تبسيط التعقيدات لإنشاء تجارب سلسة وبديهية.

تهدف CoinEx إلى إرشاد المستخدمين مع ضمان أمانهم ونموهم، حيث يمثل شعارهم “استكشف واكتشف وابتكر” التنقل السلس في DeFi، NFTs، الألعاب، dApps وما وراء الـ metaverse.

يمثل تصميم شعار السفينة الفضائية المبسط المحفظة نفسها، حيث يرمز الجناح الخلفي الذي يحتضن جسم الطائرة إلى الأمان كأولوية قصوى.

اللون الرمادي الفضي الأنيق يُظهر البساطة والتجربة المتميزة، بينما يرمز اللون الأزرق العميق إلى حماية الأصول بيقظة. تجسد هذه الهوية الطموحة روح المحفظة كبوابة لاستكشاف الويب 3.

قام فريق البحث والتطوير العالمي في CoinEx بإثراء CoinEx Wallet بميزات متقدمة لتقديم تجربة الويب 3 الأمثل لمستخدميها. مع تسارع وتيرة التبني، تعمل CoinEx على تحسين المنتج والعلامة التجارية لتواكب ابتكارات هذا المجال.

CoinEx Wallet، التي تدعم أكثر من 52 سلسلة بلوكشين ومليون رمز مميز، توفر تجارب غنية تشمل التداول، التخزين، والوصول إلى التطبيقات اللامركزية وغيرها.

تأتي ترقية العلامة التجارية مصحوبة بحملات تسويقية كبيرة، وتفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تعليم المستخدمين وزيادة الوعي.

ستقوم CoinEx أيضا بتنظيم فعاليات على الإنترنت وخارجها لتعزيز التفاعل مع العلامة التجارية وتوعية المستخدمين حول الويب 3.

تعتبر هذه الترقية لحظة حاسمة بالنسبة لـ CoinEx Wallet والويب 3 بشكل عام، حيث تسعى الشركة للعب دور قيادي في تعزيز التبني العام لابتكارات الويب 3 المتقدمة.

نبذة عن CoinEx:

تأسست في عام 2017، CoinEx هي منصة عالمية للعملات المشفرة تهدف إلى تبسيط عملية التداول.

تقدم المنصة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك التداول الفوري، التداول بالهامش، العقود الآجلة، صانع السوق الآلي (AMM)، وخدمات الإدارة المالية، خدمة أكثر من 5 مليون مستخدم في أكثر من 200 دولة ومنطقة.

تلتزم CoinEx بمبدأ “المستخدم أولا” وتسعى لتوفير بيئة تداول عادلة، محترمة وآمنة.

الروابط الرسمية لمنصة coinex على الشبكات الاجتماعية:

– الموقع الالكتروني الرسمي للمنصة:

http://www.coinex.com/

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