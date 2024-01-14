بعد الهدوء والموافقة على ETF البيتكوين: إليكم ما حدث بالضبط مع حساب هيئة SEC على منصة X؟ مؤخرا، تعرض حساب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على X تعرض لاختراق أمني، أدى إلى نشر معلومات مضللة تتعلق بموافقة الهيئة على صندوق ETF البيتكوين الفوري، قبل صدور بيان رسمي من الهيئة. فيما يلي تفاصيل الحادثة حسبما صرحت به الهيئة: التفاصيل الفنية للاختراق: الوقت والطريقة : حدث الاختراق بعد الساعة 4:00 مساء بتوقيت الساحل الشرقي في 9 يناير 2024، حيث تمكن المهاجم من الوصول إلى الحساب عبر السيطرة على رقم الهاتف المرتبط بحساب X.

: حدث الاختراق بعد الساعة 4:00 مساء بتوقيت الساحل الشرقي في 9 يناير 2024، حيث تمكن المهاجم من الوصول إلى الحساب عبر السيطرة على رقم الهاتف المرتبط بحساب X. الأنشطة غير المصرح بها: نشر المهاجم تغريدة كاذبة في الساعة 4:11 مساء تفيد بموافقة اللجنة على ETF البيتكوين، تبع ذلك إعجاب بمنشورات من حسابات غير مرتبطة بالهيئة ونشر منشور يدعم “$BTC”. استجابة الهيئة وإجراءات الاسترداد: استجابة سريعة : بعد استرداد الحساب، قام موظفو مكتب الشؤون العامة بحذف المشاركات غير المصرح بها والتغريدات المعجب بها.

: بعد استرداد الحساب، قام موظفو مكتب الشؤون العامة بحذف المشاركات غير المصرح بها والتغريدات المعجب بها. إعادة السيطرة والإخطار: تم استعادة السيطرة على الحساب بالكامل بحلول الساعة 4:42 مساء من نفس اليوم، وتم إبلاغ الجمهور عبر حساب “غاري جينسلر” الرسمي. تأثير الاختراق على السوق: رد فعل سوق العملات المشفرة : أدى الإعلان المزيف إلى تقلبات في سعر البيتكوين، حيث انخفض من 48,000 دولار إلى حوالي 46,000 دولار.

: أدى الإعلان المزيف إلى تقلبات في سعر البيتكوين، حيث انخفض من 48,000 دولار إلى حوالي 46,000 دولار. التأثير الطويل الأمد: تأثر السوق بشكل ملحوظ، مع انخفاض سعر البيتكوين إلى 42,773.84 دولار، بانخفاض نسبته 2.5٪ خلال 24 ساعة التالية. الإجراءات التالية: تحقيقات مستمرة : تستمر التحقيقات لتحديد تفاصيل الاختراق وتأثيره.

: تستمر التحقيقات لتحديد تفاصيل الاختراق وتأثيره. ضمانات الأمان: تم التأكيد على عدم تأثر أنظمة SEC أو بياناتها أو أجهزتها الأخرى. التوضيح والنفي: تصحيح المعلومات: أكدت الهيئة أنها لم توافق على صناديق ETF البيتكوين في ذلك الوقت، موضحة الالتباس الناتج عن الاختراق. اقرأ أيضا: آفاق ETF البيتكوين والتحولات القادمة في عالم البلوكشين والعملات المشفرة الحكومة الفنزويلية تقرر إنهاء مشروع العملة المشفرة “بترو” وسط فضائح وتحديات تنظيمية

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