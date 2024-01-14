إدانة أب وابنه بتهمة غسيل أموال البيتكوين المرتبطة بتجارة المخدرات

في ولاية “ماريلاند” الأمريكية، تم الحكم على أب وإبن بالسجن لتورطهما في عمليات ترويج المخدرات عبر الأنترنت المظلم وتنفيذ مخطط معقد لغسيل الأموال باستخدام البيتكوين.

في 8 يناير صدر الحكم بالسجن لمدة 19 شهر في حق “جوزيف فاريس”، البالغ من العمر 72 عام وذلك بعد إدانته بمساعدة ابنه “رايان فاريس”، البالغ من العمر 38 عام، في غسيل عائدات البيتكوين الناتجة عن بيع المخدرات غير القانونية.

التفاصيل القانونية للقضية:

الحكم على “رايان فاريس “: وهو مدان سابق، حُكم عليه بالسجن لمدة 54 شهر تليها عامين من الإفراج تحت الإشراف، بحسب قرار القاضي “جريجسبي” في المحكمة الجزئية الأمريكية في ماريلاند في 5 يناير 2023.

“: وهو مدان سابق، حُكم عليه بالسجن لمدة 54 شهر تليها عامين من الإفراج تحت الإشراف، بحسب قرار القاضي “جريجسبي” في المحكمة الجزئية الأمريكية في ماريلاند في 5 يناير 2023. أساس الإدانة: التهم نشأت عن إدانة “رايان” في نوفمبر 2018 بتصنيع وتوزيع أقراص ألبرازولام، المعروفة باسم “زاناكس”، مقابل البيتكوين عبر الأنترنت المظلم.

قامت عدة وكالات قانونية، بما في ذلك إدارة مكافحة المخدرات ودائرة الإيرادات الداخلية – التحقيق الجنائي، بالتحقيق في القضية.

كشفت الوثائق القانونية أن رايان، المعروف بـ “XANAXMAN”، تلقى أكثر من 9,138 بيتكوين من مبيعات المخدرات.

قبل الحكم عليه بجرائم 2018، تعاون “رايان” مع السلطات لاسترداد عائدات المخدرات.

ومع ذلك، استمر في التآمر مع والده لغسل عائدات إضافية أثناء فترة سجنه من أكتوبر 2019 إلى أبريل 2021.

نفذ الثنائي معاملات مالية تضمنت تحويل البيتكوين إلى منصات التداول وتجار التجزئة عبر الإنترنت، مستخدمين هاتف خلوي مهرب وخدمات البريد الإلكتروني المشفرة.

الاستيلاء على البيتكوين:

في أغسطس 2020، أصدر “رايان” تعليمات لوالده بنقل أكثر من 2874 بيتكوين لأغراض مصرفية دولية، والتي تم مصادرتها فيما بعد بقيمة تتراوح بين 65 و150 مليون دولار.

تم الاستيلاء على 58.7 بيتكوين إضافية في مايو 2021.

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