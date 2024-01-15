منصة OpenSea تحضر لترقية النظام الأساسي 2.0 لتتبع NFT سولانا وOrdinals

منصة OpenSea هي أحد الأسواق الرائدة في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

تعمل منصة OpenSea حاليا على تطوير تحديث كبير يُعرف باسم OpenSea 2.0.

أعلن عن هذا التحديث “ديفين فينزر”، الرئيس التنفيذي للشركة، ويهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتمييز فئات NFT بشكل أفضل مع تطور استخداماتها المختلفة.

في الوقت الحالي، تعرض OpenSea ومنصات أخرى مماثلة NFT بطريقة موحدة، سواء كانت هذه الرموز تمثل ألعاب أو تذاكر للأحداث.

صرح “فينزر” قائلا:

نحن نهدف إلى توفير واجهة سوق يمكن تخصيصها بشكل أفضل لتلائم كل نوع من حالات الاستخدام. ضمن تحديثات OpenSea 2.0 المرتقبة، تعمل الشركة على عرض وترتيب NFT على شكل تقويم، مما يوفر تجربة أكثر تخصيصا.

وردا على الشعبية المتزايدة لمنصات مثل Blur وTensor، والتي تقدم تجارب تداول احترافية، تهدف تحديثات OpenSea إلى تسهيل وصول المستخدمين إلى منصة التداول الاحترافية الخاصة بها.

ستسمح الواجهة المُحسَّنة للمستخدمين بالتبديل بسلاسة بين عرض موحد وعرض أكثر تقدما.

بالإضافة إلى ذلك، قامت OpenSea بتحسين قدرتها على اكتشاف المجموعات المزيفة من NFT وعناوين URL الضارة، مما يعالج بعض المخاوف الأمنية المنتشرة في الصناعة.

بينما لم يعلق “فينزر” على إلغاء الإتاوات الإلزامية لمنشئي NFT، لم يكشف أيضا ما إذا كانت OpenSea تخطط لإعادة تقديم برنامج الإتاوات الإلزامي في المستقبل.

فيما يتعلق بالاتجاهات الناشئة، أشار “فينزر” إلى الاستخدام المتزايد لشبكة سولانا لـ NFT والشعبية المتزايدة للرموز الرقمية Ordinals، المشابهة لـ NFT على بلوكشين البيتكوين.

على الرغم من هذه الاتجاهات، لا يزال “فينزر” متفائل بشأن كون الإيثيريوم هو البلوكشين المفضل لـ NFT، خاصة مع التحسينات في تكلفة المعاملات والسرعة التي سهلتها شبكات الطبقة الثانية.

لا يرى “فينزر” أن البيتكوين، حتى مع جنون صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الأخير، هو خيار NFT رئيسي للمستقبل.

وعلق قائلا:

أعتقد حقا أن أنواع التطبيقات التي يمكنك بنائها على البيتكوين ستقتصر على الأرجح على حالات الاستخدام الفنية بدلا من الأشياء الأكثر تنوعا.

شهدت المبيعات العالمية للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، التي تمثل ملكية فريدة للأصول على البلوكشين، انخفاض كبير بنسبة 63٪ إلى 8.7 مليار دولار في العام الماضي، وفقا لبيانات من “CryptoSlam”.

ويأتي هذا الانخفاض على الرغم من الزيادة الملحوظة في الحجم، حيث وصل إلى 918 مليون دولار بين أكتوبر ونوفمبر.

في المقابل، شهدت عملة البيتكوين الرائدة في سوق العملات المشفرة، ارتفاع كبير بنسبة 160٪ تقريبا في عام 2023.

يمثل هذا الانخفاض تناقض ملحوظ مع سوق العملات المشفرة الصاعد في عام 2021 عندما لعبت مبيعات NFT بملايين الدولارات دور حاسم.

كانت الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، التي اشتهرت من خلال مجموعات مثل Bored Ape Yacht Club، تُعتبر وسيلة ممتعة ويمكن الوصول إليها للمستهلكين العاديين للتعامل مع العملات المشفرة، وأيضا كرمز لمكانة أولئك الذين يستثمرون مبالغ كبيرة في الأصول الرقمية الفريدة.

بعدها توقفت منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا) مؤخرا عن دعم صور الملف الشخصي لـ NFT.

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