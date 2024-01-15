شركة BlackRock ستصبح أكبر حامل للبيتكوين حسب توقع كبار المحللين

تتجه شركة BlackRock، عملاقة الاستثمار العالمي، نحو تجاوز شركة “MicroStrategy” كأكبر حامل لعملة البيتكوين، وفقا لتوقعات كبار المحللين.

هذا التوقع، الذي يستند إلى معدلات الاستحواذ الحالية للبيتكوين من قبل BlackRock، وهو ما استند عليه المحلل “إريك بالتشوناس”.

على الرغم من تعبير “بالتشوناس” عن بعض الشكوك حول سرعة هذا التطور، إلا أنه أقر بأن صعود BlackRock في عالم البيتكوين أمر حتمي.

وقد صرح قائلا:

نقطة جيدة. أشك في أن هذا سيحدث بهذه السرعة لكنه سيحدث.

في الوقت الحالي، يهيمن عدد من اللاعبين الرئيسيين على مشهد حيازات البيتكوين على مستوى الشركات.

تتصدر هذه المجموعة شركة MicroStrategy, Inc. (MSTR)، التي تمتلك حوالي 189,150 عملة بيتكوين، بقيمة تقارب 8.12 مليار دولار.

تليها شركتا Marathon Digital Holdings (MARA) وTesla, Inc. (TSLA)، التي يمتلك كل منهما 13,726 و9,720 عملة بيتكوين على التوالي.

من بين الأسماء البارزة الأخرى في هذا المجال تأتي Coinbase Global (COIN)، وHut 8 Mining Corp (HUT)، وBlock, Inc. (SQ).

في خطوة لافتة، أطلقت BlackRock مؤخرا صندوق ETF البيتكوين، وهي خطوة أشاد بها الرئيس التنفيذي “لاري فينك”، ووصفها بأنها الخطوة الأولى في الثورة التكنولوجية في الأسواق المالية.

استحوذ صندوق BlackRock Spot Bitcoin ETF، الذي بدأ التداول في بورصة ناسداك، على حوالي 11,439 عملة بيتكوين بقيمة تقارب 500 مليون دولار خلال يومين فقط من إطلاقه.

يُعد هذا الصندوق ليس فقط علامة فارقة مهمة لشركة “BlackRock” وحسب، بل يعكس أيضا الاهتمام المتزايد والقبول المتنامي للعملات المشفرة بين المؤسسات المالية التقليدية.

تمتد رؤية “فينك” إلى أبعد من مجرد صناديق الاستثمار المتداولة، حيث يركز على إمكانية ترميز الأصول في العالم الحقيقي، وهو مفهوم يكتسب زخم بين المهتمين بتقنية البلوكشين.

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