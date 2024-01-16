سعر العملة الرقمية SUI يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق – ما سبب الارتفاع؟

في تطور ملحوظ بعالم العملات الرقمية، سجلت العملة الرقمية Sui رقم قياسي جديد، إذ بلغ سعرها مستوى استثنائي عند 1.45 دولار.

هذا الارتفاع في القيمة دفع القيمة السوقية للعملة الرقمية SUI لتتخطى حاجز 1.5 مليار دولار، مما أهّلها لتحتل المرتبة 51 بين أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية.

رغم تراجع السعر قليلا إلى ما دون 1.40 دولار في وقت كتابة هذه السطور، إلا أن العملة حافظت على زيادة بنسبة 9.23٪ خلال 24 ساعة الماضية وبنسبة مذهلة وصلت إلى 117.45٪ خلال 30 يوم الماضية.

يرجع هذا الارتفاع اللافت في قيمة SUI إلى النمو الكبير الذي شهده نظام Sui البيئي.

من الجدير بالذكر أن Sui قد تقدمت بسرعة لتصبح واحدة من أهم 15 بلوكشين من حيث حجم المعاملات اليومية والأسبوعية.

بحسب أحدث البيانات من DeFiLlama، شهدت شبكة Sui زيادة كبيرة في نشاط تداول المنصة اللامركزية (DEX) بنسبة 82.42٪ في الأسبوع المنصرم، مع معاملات تجاوزت قيمتها 350 مليون دولار.

أظهرت القيمة الإجمالية للأصول المقفلة ضمن بروتوكول Sui زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت إلى نحو 341 مليون دولار، ما يعكس ثقة واعتماد متزايدين في النظام البيئي للشبكة.

تميزت Sui بكونها منصة بلوكشين من الطبقة الأولى ومنصة عقود ذكية متطورة، مصممة بعناية لتسهيل ملكية الأصول الرقمية.

تم تطوير نموذجها القائم على الكائنات من البداية وفقا للغة البرمجة Move، ما يدعم التنفيذ المتوازي ويضمن استجابة سريعة، بالإضافة إلى دعمها لمجموعة واسعة من الأصول الرقمية المتوفرة على الشبكة.

مع استمرار Sui في ترسيخ مكانتها في سوق العملات المشفرة، يتابع الخبراء تطوراتها عن كثب، لتقييم مدى استدامة هذا الزخم.

من المتوقع أن يكون لاستجابة السوق للابتكارات التكنولوجية التي تقدمها Sui وللاتجاهات العامة في سوق العملات الرقمية تأثير كبير في تحديد مسار هذا الأصل الرقمي الصاعد.

اقرأ أيضا:

شركة BlackRock ستصبح أكبر حامل للبيتكوين حسب توقع كبار المحللين

منصة OpenSea تحضر لترقية النظام الأساسي 2.0 لتتبع NFT سولانا وOrdinals