توقعات سعر البيتكوين (BTC): هل نحن على أعتاب تصحيح جديد؟

مؤخرا، كشف تقرير من “Barchart” عن تراجع سعر البيتكوين (BTC) دون المتوسط المتحرك لخمسين يوم، مما يطرح السؤال:

هل نحن مقبلون على تصحيح للأسعار؟

يُعد المتوسط المتحرك لخمسين يوم مؤشر رئيسي في سوق العملات المشفرة، يستخدم لقياس اتجاه البيتكوين على المدى القصير إلى المتوسط.

عندما يتداول البيتكوين فوق هذا المستوى، يُفسر ذلك عادة كعلامة على الثقة العالية في السوق والتوقعات الإيجابية.

بالمقابل، التداول دون هذا المستوى يُعتبر مؤشر للتشاؤم في السوق، ما يعكس عدم اليقين بين المستثمرين والإمكانية للضغط النزولي على الأسعار.

حاليا، يقف سعر البيتكوين عند 42,703.32 دولار، مع تقلبات تتراوح بين 42,219.42 و43,312.75 دولار خلال 24 ساعة.

على الرغم من انخفاضها عن أعلى مستوياتها الأخيرة، تظل عملة البيتكوين بقيمة سوقية ضخمة تصل إلى 836.98 مليار دولار، وحجم تداول يبلغ 17.33 مليار دولار خلال 24 ساعة الماضية.

إضافة إلى ذلك، توفر البيانات الصادرة من “CryptoQuant.com” رؤية معمقة للسوق العالمية.

تُظهر هذه البيانات تناقض في سلوك السوق، مع وجود فارق سعري إيجابي في منطقة شرق آسيا وفارق سعري سلبي في منصة “كوين بيس”.

يُشير هذا إلى أن المستثمرين الأفراد في كوريا الجنوبية يشترون البيتكوين بحماس، مما يزيد من سعره في السوق المحلية (العلاوة الكورية)، في حين يبدو أن المستثمرين في الولايات المتحدة أقل حماس، كما يتضح من العلاوة السلبية لمنصة “كوين بيس”.

تاريخيا، كان هذا النمط من التباين يُسبق عادة تصحيح قصير المدى في سعر البيتكوين.

وتُظهر الزيادة في العلاوة الكورية التي تجاوزت 3%، مقابل العلاوة السلبية لـ “كوين بيس”، تباين في معنويات السوق بين المناطق المختلفة.

يُعتبر هذا مؤشر على وجود تفاؤل شرائي في منطقة معينة يُقابله بيع حذر في منطقة أخرى، ما قد يؤدي إلى زيادة في التقلبات وإمكانية حدوث تصحيح في الأسعار.

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