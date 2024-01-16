التيثر ترسخ هيمنتها على السوق بوصول قيمتها السوقية إلى 95 مليار دولار

وفقا لبيانات صادرة عن منصة “Glassnode”، حققت التيثر USDT المعروفة بكونها العملة المستقرة الرائدة، زيادة ملحوظة في قيمتها السوقية من 50% إلى 71% خلال عام 2023.

مع هذه الزيادة في السيطرة، سُجلت أيضا ملاحظات حول استخدام التيثر من قبل عناصر إجرامية، مثل المحتالين وغاسلي الأموال، في منطقة جنوب شرق آسيا، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة.

التيثر (USDT) تتجاوز 95 مليار دولار في القيمة السوقية:

في تطور جديد يُبرز صعود عملة التيثر، سجلت الشركة زيادة بمليار دولار في 12 من يناير، مما دفع القيمة السوقية لعملتها USDT إلى مستوى قياسي بلغ 95 مليار دولار.

على الجانب الآخر، يُلاحظ أن Circle، الشركة المسؤولة عن العملة المستقرة USDC، تقدمت مؤخرا بطلب للاكتتاب العام (IPO) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

بالرغم من هذه الخطوة، لدى Circle ما يقرب من 27 مليار عملة متداولة بالمقارنة مع 48 مليار USDC في بداية 2023، وهو ما يُعد أقل بكثير من هيمنة التيثر السوقية.

نجاح مالي يمتد لأبعد من العملات الرقمية المستقرة:

إلى جانب هيمنتها في سوق العملات الرقمية المستقرة، تتجاوز إنجازات التيثر النطاق المالي، حيث تقدر قيمة استثماراتها في البيتكوين بحوالي 3 مليار دولار اعتبارا من 4 يناير 2024، ما يشير إلى مصدر كبير للربح والتوسع المالي للشركة.

مع تولي “باولو أردوينو”، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا (CTO) السابق، منصب الرئيس التنفيذي في نهاية العام الماضي، خلفا لـ “جان لويس فان دير فيلدي”، شهدت الشركة تعزيزا في علاقاتها مع وكالات تنفيذ القانون الأمريكية.

هذه العلاقات تجسدت في تعاونهم الفعال الذي أسفر عن تجميد الحسابات المرتبطة بقائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الأمريكي، مما أدى إلى الاستيلاء على أكثر من 435 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.

في ذات الوقت، ذكرت تقارير أن الاستخدام الواسع للتيثر أصبح واضح في العمليات المتزايدة للاحتيال الإلكتروني، غسل الأموال، والأنشطة المصرفية السرية في آسيا.

تتضمن هذه الحالات مجموعة من المخططات مثل “الابتزاز الجنسي”، وهي عملية رومانسية مصممة اجتماعيا لبناء الثقة قبل الاحتيال على الأموال.

على الرغم من استخدام الجماعات الإجرامية في آسيا لعملة USDT بشكل متزايد، أظهرت شركة التيثر استعدادها للتعاون مع السلطات القانونية والتنظيمية الأمريكية.

وفقا لبيانات “Dune Analytics”، اتخذت التيثر خطوات استباقية من خلال حظر أكثر من 1260 عنوان مرتبط بأنشطة غير قانونية، حيث تجاوز إجمالي USDT في هذه المحافظ المحظورة 875 مليون دولار.

هذا التعاون والتدابير الاستباقية تعكس جهود التيثر المستمرة في الحفاظ على نظام بيئي مالي سليم وموثوق به في مواجهة التحديات والمخاطر المتزايدة.

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