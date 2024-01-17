إرجاء محاكمة مؤسس شركة “Terraform” حتى مارس المقبل!

في تطور جديد بقضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد Terraform Labs ومؤسسها المشارك، “دو كوون”، أفادت “رويترز” يوم الثلاثاء بتأجيل المحاكمة.

هذا التأجيل يأتي في أعقاب رفض القاضي الفيدرالي لطلبات إعادة النظر في الأوامر السابقة، مما يمهد الطريق لتسليم “دو كوون” من الجبل الأسود.

المحاكمة الآن من المتوقع أن تعقد في شهر مارس المقبل.

كان من المزمع عقد جلسة الاستماع في 29 يناير، لكن بسبب غموض وضع “دو كوون”، طلب منظم الأوراق المالية التأجيل.

هذا التأجيل جاء بعد إبداء ممثل “دو كوون” القانوني استعداده للحضور والموافقة على تسليمه.

في سياق متصل، جادلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بعدم جدوى إجراء محاكمات منفصلة لشركتي Terraform Labs و”دو كوون”، نظرا للتشابه الواضح بين الحالتين.

واقترحت الهيئة تحديد 15 أبريل كموعد جديد للمحاكمة، بما يتوافق مع جدولها الزمني، في حين وافق محامي “دو كوون” على عدم طلب مزيد من التأجيل بعد 18 مارس.

القضية تركز على انهيار عملة TerraUSD المستقرة، التي كانت مرتبطة بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1.

تسبب هذا الانهيار في فقدان ما يقدر بنحو 40 مليار دولار من قيمة الاستثمارات في عام 2022.

اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصة تشمل تقديم Terraform Labs و”دو كوون” معلومات مضللة للمستثمرين حول استقرار العملة الرقمية.

يواجه “دو كوون” اتهامات جنائية في الولايات المتحدة وطلب تسليمه من كوريا الجنوبية.

أصدر القاضي الأمريكي “جيد س. راكوف” حكما لصالح هيئة الأوراق المالية والبورصة، رافضا محاولات “Terraform Labs” و”دو كوون” لإعادة النظر في القضية.

في تطور ذي صلة، زعم عضو منتدى “Terra Research” المعروف باسم “FatMan” على موقع X أن فريق الدفاع القانوني لـ “دو كوون” يسعى لمنع هيئة المحلفين من معرفة احتجازه الحالي في الجبل الأسود.

بحسب “FatMan”، تم القبض على “دو كوون” بتهمة استخدام وثائق مزورة في محاولة للهروب، وانتقد جهود الفريق القانوني للتقليل من أهمية عدم قدرة “دو كوون على المشاركة في المحاكمة.

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