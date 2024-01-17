مؤسسة الايثيريوم تتخلص من المزيد من الايثيريوم

أفادت التقارير الأخيرة بأن مؤسسة الايثيريوم، الكيان الرئيسي وراء تطوير بلوكشين الايثيريوم، قد شاركت في عملية بيع كبيرة للإيثريوم (ETH)، ثاني أكبر عملة رقمية في السوق.

تُظهر البيانات الموجودة على السلسلة أن المؤسسة قامت بتحويل 100 ايثيريوم، بقيمة تقارب 253,000 دولار، إلى عنوان غير محدد، مقابل الحصول على قيمة مماثلة من عملة DAI المستقرة.

محفظة كبيرة تحت إدارة مؤسسة الايثيريوم:

مؤسسة الايثيريوم، المنظمة غير الربحية الرائدة في دعم بلوكشين الايثيريوم، تمتلك محفظة ضخمة من الأصول الرقمية.

المعاملات الأخيرة تشير إلى تحركات بارزة في محفظة المؤسسة المعروفة باسم “Grant Provider: 0x9ee”، خاصة فيما يتعلق بالايثيريوم.

الممتلكات المتبقية قوية:

على الرغم من عملية البيع الأخيرة، لا تزال مؤسسة الايثيريوم تحتفظ بأصول قوية، حيث يبقى في حوزتها أكثر من 312,000 ايثيريوم.

مع السعر الحالي للايثيريوم الذي يصل إلى حوالي 2564 دولار للوحدة، تقدر قيمة هذه الممتلكات بنحو 794 مليون دولار.

كما تظهر سجلات المعاملات تنوعا في المحفظة، تشمل عملات مثل Wrapped Ethereum (WETH)، DAI، USD Coin (USDC)، وغيرها من العملات الرقمية.

تأثير المبيعات على السوق:

تُحدث مبيعات مؤسسة الايثيريوم تأثيرات في مجتمع الايثيريوم بسبب تأثيرها المحتمل على ديناميكيات السوق.

يتابع المستثمرون والمحللون عن كثب الأنشطة المالية للمؤسسة، محاولين استخلاص إشارات حول تقييمها للسوق واستراتيجياتها لتمويل التطوير المستمر والمنح.

هذه المعاملة الأخيرة، التي تعتبر بسيطة نسبيا، لم تكن لها تأثير كبير على سعر الإيثريوم، الذي يتداول حاليا بسعر 2,558 دولار بزيادة قدرها 0.2%.

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