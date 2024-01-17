الارتباط المتزايد بين البيتكوين والذهب يقترب من مستويات قياسية

شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاع ملحوظ في الارتباط بين أسعار البيتكوين والذهب، وصولا إلى مستويات قريبة من الرقم القياسي، وذلك على خلفية إغلاق صعودي لعام 2023 وموافقة وول ستريت على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين.

تاريخيا، شهدت العلاقة بين البيتكوين والذهب تقلبات كبيرة، حيث تحركت أسعار كلا الأصلين بشكل مستقل في معظم الأوقات.

ومع ذلك، ازداد الارتباط بينهما قوة بعد انهيار السوق في 2020 عند بداية جائحة كوفيد-19، وها هو الآن يقترب من مستويات تاريخية.

حاليا، يبلغ الارتباط بين البيتكوين والذهب 0.76، ما يعني ارتباط مثالي وإيجابي بنسبة 76% بين الأصلين.

بينما لم تصل العلاقة بينهما بعد إلى مستويات غير مسبوقة، إلا أنها تقترب الآن من هذه النقطة.

أفاد تقرير صادر عن شركة بينانس لتداول العملات المشفرة أن علاقة البيتكوين بأسواق التمويل التقليدي تتطور باستمرار.

وفقا للتقرير، فإن الارتباط بين البيتكوين ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد وصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات.

فيما شهد الارتباط بين البيتكوين والذهب ارتفاع ملحوظ بنهاية عام 2023، ووصل إلى حوالي 75%.

طرح صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في السوق الأمريكية الأسبوع الماضي كان بمثابة علامة فارقة، ما يشير إلى انتقال البيتكوين إلى فئة الأصول الشبيهة بالأسهم.

ومع ذلك، فقد شهدت العلاقة بين البيتكوين والذهب تعزيزا، حيث بلغت نسبة الارتباط بينهما اليوم 76%، قريبة من أعلى مستوى على الإطلاق وهو 79%.

تُظهر الرسوم البيانية ارتفاع نسبة البيتكوين إلى الذهب بشكل حاد طوال عام 2023، حيث وصلت إلى ذروتها قرب نهاية العام قبل أن تشهد انخفاض طفيف.

يقيس هذا المؤشر عدد أوقيات الذهب التي يمكن شراؤها بعملة بيتكوين واحدة، وفي ذروته، وصلت النسبة إلى 22.5، ما يعني قدرة شراء 22.5 أونصة من الذهب بعملة بيتكوين واحدة.

تُسلط هذه القرابة بين البيتكوين والذهب الضوء على طبيعة البيتكوين المعقدة والمتغيرة كعملة رقمية وفئة أصول.

مع تطورها، يبدو أن البيتكوين تحتفظ بصفات معينة من الذهب بينما تتبنى أيضا سمات الأسهم والسلع.

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